Más de 20 constructoras e inmobiliarias inauguraron la tercera edición de la Feria Inmobiliaria New York City, un evento que se ha consolidado como plataforma de encuentro para la diáspora dominicana interesada en adquirir viviendas en República Dominicana.

La actividad, que se celebra del 5 al 7 de septiembre, cuenta con el patrocinio exclusivo del Banco BHD.

Durante el fin de semana, los desarrolladores presentarán más de 5,000 unidades habitacionales en planos, en proceso de construcción y listas para entrega. “Sabemos que para nuestros compatriotas de la diáspora el anhelo de tener un hogar donde volver siempre ha sido una meta constante. Por eso, nos llena de satisfacción traer propuestas seguras, innovadoras y adaptadas a las necesidades de nuestra gente”, expresó Vianela Acosta, en representación de las empresas participantes.

La inauguración contó con la participación de Jesús “Chu” Vásquez, cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, quien destacó que la feria es más que una exposición: “Es un espacio para aprender, orientarnos y tomar decisiones seguras; porque la inversión en bienes raíces no es un gasto, es construir futuro, generar estabilidad y bienestar para los nuestros”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Banco BHD, Fidelio Arturo Despradel, afirmó que esta tercera edición renueva el compromiso de la entidad financiera de impulsar no solo el progreso económico, sino también un mejor porvenir para las familias dominicanas dentro y fuera del país.

El evento se desarrolla en The Armory Arena (216 Fort Washington Avenue, Nueva York), próximo al NY Presbyterian Hospital, en horario de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

A la inauguración asistieron Celinés Toribio, directora del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX); Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas y Negocios del Banco BHD; Shadie Tineo, encargada de Asuntos Comunitarios del INDEX; María Khuri, de la Dominican American Chamber of Commerce; y el diputado de Ultramar Cirilo Moronta. También estuvieron presentes líderes comunitarios y de asociaciones profesionales como Élida Almonte, Antonio Cabrera, Radhamés Rodríguez, Nurys De Óleo y Cristina Contreras.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más