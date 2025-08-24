Una delegación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC por sus siglas en inglés) inicia una visita oficial de cuatro días a República Dominicana, encabezada por Michael Jensen, director senior para el hemisferio occidental del NSC y Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de defensa para asuntos del hemisferio occidental.

La misión, que se extenderá hasta el martes 26 de agosto, contempla una agenda intensiva de reuniones bilaterales diseñada para profundizar los vínculos de cooperación en seguridad, defensa y desarrollo estratégico.

Los funcionarios estadounidenses sostuvieron una reunión de trabajo con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en la que participaron la embajadora de la Rep. Dom. en los Estados Unidos, María Isabel Castillo, y el viceministro de Política Exterior Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Caraballo.

Asimismo, mantuvieron encuentros con el canciller Roberto Álvarez, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

La agenda continuará con una reunión oficial con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, ampliando los diálogos sobre ejes estratégicos que abarcan desde la seguridad hemisférica hasta la cooperación comercial y el desarrollo energético.

La participación de la delegación en un acto de cooperación en el Club Naval de la Armada Dominicana, reafirmando el compromiso conjunto de fortalecer las capacidades de seguridad marítima y respuesta ante emergencias en el Caribe.

Estados Unidos han mantenido un respaldo consistente a República Dominicana mediante la provisión de equipamiento especializado, programas de entrenamiento avanzado y fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas dominicanas.

Esta visita de los altos funcionarios estadounidenses constituye una muestra concreta de ese compromiso y un paso más en los esfuerzos conjuntos por garantizar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.

La cooperación en materia de seguridad entre República Dominicana y los Estados Unidos constituye un eje de la relación bilateral, adquiriendo relevancia en el contexto de los preparativos para la Cumbre de las Américas, que República Dominicana acogerá en Punta Cana en diciembre próximo.

