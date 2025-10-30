La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) valoró positivamente la disposición de la diputada Carmen Ligia Barceló de mantener abierto el debate sobre la reforma laboral, calificando su postura como un ejercicio democrático que fortalece la pluralidad y la construcción colectiva de soluciones.

La presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, destacó que la actitud de la legisladora “contribuye a una discusión más plural y constructiva” y defendió el derecho de los congresistas a presentar propuestas de mejora. “Coincidimos en que toda propuesta debe ser analizada con responsabilidad y apertura, procurando proteger los derechos laborales sin comprometer la viabilidad de las empresas y el futuro del país”, expresó.

Peña Izquierdo enfatizó que promover un diálogo respetuoso y sostenido entre los sectores productivos, trabajadores y el Congreso Nacional es el camino para lograr una modernización del Código de Trabajo que responda a los desafíos actuales del país.

La dirigente empresarial lamentó que la diputada Barceló haya sido objeto de críticas por plantear su posición. “Quienes así lo hacen olvidan que los legisladores, conforme a la Constitución, no están ligados por mandato imperativo y actúan con apego al sagrado deber de representar al pueblo que los eligió”, subrayó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En cuanto a los puntos que el sector empresarial considera prioritarios dentro de la reforma, Peña Izquierdo mencionó la necesidad de revisar el régimen de cesantía laboral, proponiendo alternativas como establecer un tope, calcularla con base en el salario promedio, implementar un seguro de desempleo, reconocer el pasivo laboral como gasto deducible e incrementar el período de prueba de tres a seis meses.

Finalmente, la presidenta de Copardom reiteró que la organización promueve un diálogo técnico, equilibrado y sin dogmas, en el que se analicen los beneficios de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas, especialmente en un país donde la mayor parte del tejido empresarial está compuesto por pequeñas y medianas empresas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más