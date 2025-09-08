La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) designó a la especialista en derecho comercial, Lissette Dumit, como su nueva directora ejecutiva, lo cual se inscribe en la visión de fortalecer y dar continuidad al legado de compromiso y liderazgo institucional que ha caracterizado a la organización.

Este nombramiento subraya la determinación de la Copardom de seguir siendo un actor clave en la promoción de un clima de negocios favorable y el desarrollo socioeconómico del país, de la mano de la presidenta de la Copardom, Laura Peña Izquierdo y demás miembros de la actual directiva 2025-2027.

Con una destacada trayectoria en el ámbito empresarial y en cooperación internacional, Dumit asume la dirección operativa de la Copardom para optimizar la gestión interna y proyectar su incidencia en los principales debates nacionales. Entre sus funciones más destacadas se espera que lidere iniciativas estratégicas, fortalezca la representación del sector privado en mesas de diálogo con el gobierno y los sindicatos.

Una nueva etapa para la Copardom

La designación de Dumit marca una nueva etapa para la institución, que busca consolidar su posición como un socio estratégico en la construcción de un futuro próspero para la República Dominicana. Se espera que su gestión contribuya a la visión a largo plazo de la confederación, alineada con los principios de desarrollo sostenible, justicia laboral y diálogo social.

La organización reitera su compromiso con la promoción de los intereses legítimos del empresariado dominicano, asegurando que su voz sea escuchada y valorada en el escenario nacional.

