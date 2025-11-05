El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Cesar Dargam, expresó su preocupación ante la negativa de algunos sectores en la Cámara de Diputados a debatir técnicamente las propuestas de reforma laboral, especialmente en lo relativo a la cesantía.

Dargam afirmó que las iniciativas presentadas por el sector empresarial no afectan los derechos adquiridos de los trabajadores y que el objetivo es modernizar el marco legal laboral para fomentar la competitividad y reducir la informalidad.

“La negativa de algunos a que en @DiputadosRD se contribuya a una verdadera reforma laboral es una clara señal de resistencia al cambio”, escribió Dargam en la red social de X.

El ejecutivo del Conep instó a que se permita una discusión objetiva y técnica, subrayando que los contratos vigentes mantendrán sus condiciones actuales y que cualquier modificación aplicaría hacia el futuro. “¿Por qué temer a una discusión técnica y objetiva que conduzca a la modernización que el país necesita?”, cuestionó Dargam.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más