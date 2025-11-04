El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) informó que, conforme a la decisión del Gobierno de posponer la X Cumbre de las Américas, la V Cumbre Empresarial de las Américas, originalmente prevista para diciembre de 2025, se suspende temporalmente.

Dijo que durante más de dos años, el Conep ha trabajado junto al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para asegurar el éxito de la Cumbre, contando con el apoyo de empresas, gremios y aliados estratégicos.

"El Conep respalda la decisión de reprogramar el evento, en atención a las circunstancias geopolíticas actuales, y reitera su compromiso con los objetivos que inspiran esta iniciativa: promover la inversión, la innovación, la sostenibilidad y la integración económica del hemisferio", indicó en un comunicado

Dijo que agradece la comprensión, el respaldo y la confianza de todos los actores involucrados, y que mantendrán informada a la comunidad empresarial sobre los próximos pasos y las nuevas fechas que se establezcan.

