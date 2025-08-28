La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) valoró los operativos realizados por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), que derivaron en la clausura de establecimientos comerciales construidos en posible violación a las disposiciones legales vigentes.

“Cuando un establecimiento incumple normativas y opera al margen de la ley, obtiene ventajas indebidas frente a los que sí cumplen con las regulaciones, distorsionando así las reglas del juego y debilitando la competitividad”, señaló Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.

A su juicio, es necesario que la frecuencia de estas intervenciones se mantenga para combatir la diversidad de distorsiones existentes en el mercado. De hecho, expresó que la competencia desleal se ha mantenido en el tope del "Ranking de factores que afectan la competitividad" que realiza la AIRD cada trimestre.

“La competencia desleal es uno de los aspectos que de manera constante preocupa a nuestros asociados. Este tipo de actuaciones oficiales mandan un mensaje contundente de que en el país existe un régimen de consecuencias para los que pretendan ignorar nuestras leyes”, enfatizó.

La AIRD reafirmó su compromiso con la defensa de la competencia leal en el mercado y aplaudió los esfuerzos de las autoridades por garantizar y promover un entorno económico justo y equitativo para todos los actores de la economía nacional.

