Los jóvenes interesados en acceder a los beneficios de la Tarjeta Joven RD deben cumplir ciertos requisitos y completar un proceso de registro en línea supervisado por el Ministerio de la Juventud.
El trámite inicia con el llenado del formulario oficial disponible en https://juventud.gob.do/tarjeta-joven/, donde se solicitan datos personales, académicos y laborales para validar la elegibilidad del solicitante.
El proceso de validación incluye cruces institucionales con entidades públicas, a fin de confirmar que los aspirantes cumplan con los criterios establecidos, como rango de edad, situación educativa o laboral y ausencia de seguro médico previo.
¿Quiénes califican para la Tarjeta JOVEN?
El proceso priorizará a estudiantes universitarios y técnicos, así como a madres jóvenes y personas con discapacidad, en coherencia con los criterios de inclusión social definidos por la institución.
También se dará prioridad a los residentes en zonas vulnerables, especialmente a quienes estén registrados en el programa Supérate, con el propósito de fortalecer el acceso equitativo a los beneficios estatales.
La medida forma parte del plan del Ministerio de la Juventud para mejorar la distribución de apoyos económicos y sociales dirigidos a la población juvenil dominicana.
