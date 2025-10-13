Los jóvenes interesados en acceder a los beneficios de la Tarjeta Joven RD deben cumplir ciertos requisitos y completar un proceso de registro en línea supervisado por el Ministerio de la Juventud.

El trámite inicia con el llenado del formulario oficial disponible en https://juventud.gob.do/tarjeta-joven/, donde se solicitan datos personales, académicos y laborales para validar la elegibilidad del solicitante.

El proceso de validación incluye cruces institucionales con entidades públicas, a fin de confirmar que los aspirantes cumplan con los criterios establecidos, como rango de edad, situación educativa o laboral y ausencia de seguro médico previo.

¿Quiénes califican para la Tarjeta JOVEN?

El proceso priorizará a estudiantes universitarios y técnicos, así como a madres jóvenes y personas con discapacidad, en coherencia con los criterios de inclusión social definidos por la institución.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También se dará prioridad a los residentes en zonas vulnerables, especialmente a quienes estén registrados en el programa Supérate, con el propósito de fortalecer el acceso equitativo a los beneficios estatales.

La medida forma parte del plan del Ministerio de la Juventud para mejorar la distribución de apoyos económicos y sociales dirigidos a la población juvenil dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más