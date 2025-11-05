Como parte de las acciones para reforzar las labores de prevención en el país, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sostuvo un diálogo estratégico de alto nivel con expertos internacionales, en el que se analizaron, entre otros temas, las tendencias globales y mejores prácticas para combatir esta problemática.

Para el diálogo se convocó una sesión especial, presidida por el ministro de Hacienda y Economía y presidente del Conclafit, Magín Díaz; y, por parte de la UAF, Aileen Guzmán Coste, directora general, y Bienvenido Roberts, director técnico.

Los expertos internacionales que aportaron sus conocimientos y perspectivas en el encuentro fueron Mariano Federici, de Estados Unidos, quien es especialista en integridad financiera y dirigió el Grupo Egmont, principal organismo internacional de cooperación e intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera.

También estuvieron los especialistas, Tomas Koch y Mauricio Fernández, de Chile, quienes cuentan con una dilatada trayectoria en el ámbito del diseño y ejecución de políticas en la lucha contra el lavado de activos y persecución.

En calidad de miembros de dicho comité, estuvieron presentes, Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores; el magistrado Rodolfo Espiñeira, en representación de la Procuraduría General de la República; el vicealmirante Agustín Morillo, del Ministerio de Defensa; Enmanuel Cedeño Brea y José Guillermo López de la Superintendencia de Bancos; y el coronel Jaime Pérez, de la Dirección Nacional de Control de Drogas.

