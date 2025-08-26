El presidente de la Confederación del Comercio de Provisiones y Mipymes de la República Dominicana (Confecomercio), Gilberto Luna, advirtió el aumento de diversos productos debido al alza del dólar.

Luna señaló que el dólar, en los últimos dos meses, se ha incrementado alrededor de 400 puntos, por lo que al día de hoy se están haciendo transacciones económicas en el comercio cerca de los 64 pesos por un dólar, lo que está trayendo como consecuencia aumentos de precios en diferentes productos.

Citó entre ellos la cerveza, agua embotellada, huevos, pollo, desechables plásticos, carne de cerdo, entre otros productos en las últimas semanas.

"El comercio de provisiones, mayoristas, detallistas, mercados y surtidoras está viviendo su peor momento de los últimos cinco años como consecuencia de los desaciertos de las autoridades gubernamentales", consideró

Luna indicó que el alza en la tasa del dólar, el incremento de los apagones, el aumento de la delincuencia, la subida de precios en los productos y servicios de la canasta familiar, entre otras problemáticas generadas por la falta de políticas adecuadas representa una amenaza a la paz social del pueblo dominicano.

En ese sentido, agregó que con el ritmo de incremento que lleva la tasa dólar se prevé que para diciembre estará llegando casi a 70 pesos por 1 dólar, lo que va a traer como consecuencia otro incremento general de precios y servicios en más de un 20 %.

Asimismo, expresó que es notorio en todo el país el aumento de los apagones en el servicio eléctrico, que van desde 12, 24, 36 y de hasta 48 horas, y al mismo tiempo incremento de la factura eléctrica.

Añadió que estas interrupciones están disminuyendo considerablemente las ventas en los colmados y demás centros de acopio, debido a que no hay forma de refrigerarlos, por lo que el sector comercio está teniendo pérdidas de miles de millones de pesos por causa de esta problemática.

"Estos incrementos de precios, tema del dólar, el auge de la delincuencia y la reducción de las ventas tiene al comercio al borde de la quiebra por lo que es el principio del fin del comercio a detalle y las autoridades del gobierno no dicen ni esta boca es mía", afirmó el dirigente comercial.

