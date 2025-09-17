En el marco de su nonagésimo quinto aniversario, Claro Dominicana ha sido reconocida por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) como Empresa de Inversión Extranjera Directa en la categoría de Telecomunicaciones, por sus aportes al desarrollo económico y social del país.

Desde su llegada en 1930, Claro ha sido un pilar fundamental en el progreso económico de la sociedad. Solo en los últimos 15 años ha instalado infraestructura por un valor de más de US$ 4,500 millones para llevar conectividad a todo el país. En los últimos tres años ha logrado un crecimiento exponencial, instalando casi un 50 % más de Fibra Óptica en comparación con el total desplegado en los primeros 10 años del proyecto.

Actualmente 1.6 millones de hogares y negocios en las 32 provincias tienen a su disposición la posibilidad de adquirir esta tecnología.

Esta inversión se refleja también en la generación de más de 15 mil empleos directos e indirectos, impactando positivamente a familias y comunidades.

Asimismo, como resultado de su escala y crecimiento, en 2024 Claro contribuyó con más de RD$ 25,000 millones en ingresos fiscales, evidenciando su peso en la economía nacional y su rol como fuente de recursos para el presupuesto del Estado.

Carlos Cueto, presidente ejecutivo de Claro, agradeció este reconocimiento que refleja el propósito corporativo de la compañía de hacer posible un mejor país, contribuyendo al desarrollo económico y social e impulsando a los sectores productivos con conectividad, innovación y tecnología.

ProDominicana destacó como valiosa la inversión realizada por Claro Dominicana en el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones del país, contribuyendo a la ampliación de la conectividad y la cobertura tecnológica.

Desde 2007, Claro ha experimentado un crecimiento significativo, contando actualmente con *más de 8.3 millones de líneas en servicios fijos y móviles*, lo que representa el 73 % del crecimiento total de la industria en los últimos 15 años.

Con este reconocimiento, Claro Dominicana reafirma su compromiso con República Dominicana y el bienestar de su gente.

