La campaña educativa iniciará el 1 de noviembre en los consulados de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Boston y Miami, donde se enseñará a los dominicanos cómo enviar remesas digitales sin pagar el 1 % de gravamen.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) anunciaron una campaña de educación financiera dirigida a la diáspora dominicana en Estados Unidos, con el objetivo de promover el uso de transferencias digitales frente a los envíos en efectivo que serán gravados a partir de enero de 2026.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, y la presidenta ejecutiva de la ABA, Rosanna Ruiz, presentaron la iniciativa durante un acto en la Casa de la Cultura Dominicana en Nueva York.

Gómez Mazara explicó que el 80 % de las remesas enviadas a República Dominicana provienen de Estados Unidos y que una gran parte aún se realiza en efectivo físico, lo cual quedará sujeto al nuevo impuesto del 1 %.

Indicó que el 40 % de los dominicanos que envía dinero al país tiene cuentas bancarias activas, pero solo un 14 % utiliza medios digitales, lo que refleja una brecha que el programa buscará reducir.

El titular de Indotel señaló que las capacitaciones permitirán a los ciudadanos evitar el pago del gravamen mediante el uso de plataformas bancarias digitales, garantizando envíos más seguros, rápidos y económicos.

Añadió que el programa se desarrollará con el apoyo del sector bancario dominicano y que su propósito es fortalecer la inclusión financiera, además de modernizar los canales de transferencia de recursos hacia República Dominicana.

Por su parte, la presidenta de la ABA resaltó que esta acción conjunta entre la banca y el Estado busca mitigar el impacto económico del impuesto, fomentar la trazabilidad financiera y fortalecer la seguridad de las transacciones internacionales.

