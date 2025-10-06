El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) explicó la llegada de una nueva barcaza de generación eléctrica al Puerto Los Negros, en Azua, operada por la empresa turca Karpowership.

La entidad indicó que la decisión responde a la baja reserva de generación que enfrenta el sistema eléctrico nacional debido a los atrasos en la entrada en operación de nuevas centrales privadas.

“Ante la situación actual, se decidió sustituir la barcaza de 65 megavatios (MW) originalmente contratada por una de 230 MW, propiedad de Karpowership, con el propósito de reforzar la estabilidad del suministro eléctrico”, explicó.

El organismo precisó que el acuerdo tendrá una vigencia de dos años, tomando en cuenta que los contratos de las dos barcazas existentes vencen a finales de 2026. Con esta adición temporal, se busca evitar déficits de generación durante los períodos de mantenimiento o averías en las plantas que integran el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

“Esta medida garantiza que los consumidores y la economía nacional no se vean afectados por interrupciones, mientras se incorporan las nuevas unidades de generación”, agregó el CUED.

Asimismo, el CUED aclaró que no se trata de una cuarta barcaza, como se ha especulado en algunos medios, sino de una sustitución temporal de mayor capacidad y más aporte de energía , dentro del mismo esquema contractual vigente con Karpowership y ocupando el mismo espacio.

