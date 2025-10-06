El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, resaltó la incidencia de Banreservas en la expansión del sector turístico con cuantioso respaldo a la inversión de proyectos privados, con una participación del 44 % de toda la cartera de financiamiento en el mercado local.

“La misión principal del Banco es respaldar todos los sectores productivos de la nación para que ese apoyo se traduzca en desarrollo y prosperidad para el pueblo dominicano, y el turismo ha sido una muestra palpable de esa realidad”, indicó.

Citó en ese orden la reciente participación de Banreservas en la Feria Internacional de Turismo IFTM Top Resa 2025, en París, Francia, donde la entidad cerró acuerdos estratégicos de financiación de inversiones para la construcción de unas 5,700 habitaciones en la emergente zona turística de Miches.

Asimismo, Aguilera destacó la hospitalidad del pueblo dominicano hacia los visitantes extranjeros "que hace que se sientan como hermanos".

Dijo, además, que la alegría del dominicano, el merengue y la bachata han contagiado a gran parte del mundo, por lo que cada año más de once millones de turistas visitan el país para disfrutar de estos atributos, así como de los atractivos naturales.

“Ese carácter que nos hace invencibles se refleja en la alegría que nunca se apaga, en el merengue y la bachata que recorren el mundo, en la hospitalidad que convierte al extranjero en hermano”, resaltó Aguilera

Indicó que los extranjeros sienten admiración por los dominicanos, lo que se reafirma con cada actuación extraordinaria que tienen los criollos en cualquier ámbito de la vida.

Destacó igualmente las peculiaridades que los visitantes valoran de los dominicanos, tales como su capacidad para asumir desafíos y triunfar, persistiendo donde otros desisten.

“La dominicanidad es invencible porque está hecha de amor a la patria, de fe inquebrantable y de una creatividad que transforma cada dificultad en oportunidad”, sostuvo el doctor Aguilera, al insistir en que son partes de las cualidades que atraen la fascinación de las personas de otros países.

