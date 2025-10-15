Una vez más, la República Dominicana se prepara para vivir la feria de vehículos del Banco de Reservas, Expomóvil 2025, a realizarse del 23 al 26 de octubre, con tasas exclusivas para la adquisición de unidades convencionales, híbridas y eléctricas.

Esta edición propone una oferta de financiamiento de hasta un 90 % para vehículos personales y comerciales, con plazos de hasta siete años para pagar.

Expomóvil Banreservas cuenta con la participación de concesionarios de todo el país, quienes presentarán una amplia variedad de inventario para que los clientes adquieran su vehículo deseado.

Como parte de la experiencia de esta Expomóvil, los clientes que financien sus vehículos participarán para ganar premios en efectivo de hasta RD$ 300,000, además de obsequios promocionales, entre otras comodidades.

En adición, Seguros Reservas sorteará 20 premios de RD$ 50,000, aplicados en pólizas de vehículo para quienes adquieran su unidad en la jornada, y un 10 % de descuento al asegurar vehículos adicionales.

El Banco de Reservas, con la feria Expomóvil, promueve el crecimiento y la dinamización del sector automotriz, al tiempo que apoya a los clientes en la adquisición de su medio de transporte ideal.

