El Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) participa en la Semana Dominicana 2025, organizada por la Cámara de Comercio Dominico Americana (AMCHAMDR) en Washington D.C.

Esta misión tiene como propósito afianzar las relaciones comerciales bilaterales, estrechar lazos con la comunidad dominicana en Estados Unidos y gestionar intereses comunes entre ambos países.

Catalino Correa, gerente general y María Teresa FerrerIo, vicepresidenta ejecutiva de Negocios, integran la delegación que representa al Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), con participación en mesas de diálogo y paneles sobre innovación, energía, turismo y desarrollo de mercados de capitales, aportando perspectivas desde la visión de desarrollo, exportación y diversificación.

“En Bandex creemos en el poder de la colaboración público-privada para impulsar la competitividad de nuestras empresas exportadoras y fortalecer la relación económica entre República Dominicana y Estados Unidos,” comentó Catalino Correa, gerente general de Bandex.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Agregó que la participación de la entidad financiera en Semana Dominicana refuerza el compromiso con el desarrollo sostenible, la creación de empleo y la expansión de mercados para nuestros clientes.

Bandex reitera su compromiso con el fortalecimiento de alianzas estratégicas, la innovación responsable y la sostenibilidad operativa, con la visión orientada a contribuir con el desarrollo económico sostenible.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más