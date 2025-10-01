El Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) participa en la Semana Dominicana 2025, organizada por la Cámara de Comercio Dominico Americana (AMCHAMDR) en Washington D.C.
Esta misión tiene como propósito afianzar las relaciones comerciales bilaterales, estrechar lazos con la comunidad dominicana en Estados Unidos y gestionar intereses comunes entre ambos países.
Catalino Correa, gerente general y María Teresa FerrerIo, vicepresidenta ejecutiva de Negocios, integran la delegación que representa al Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), con participación en mesas de diálogo y paneles sobre innovación, energía, turismo y desarrollo de mercados de capitales, aportando perspectivas desde la visión de desarrollo, exportación y diversificación.
“En Bandex creemos en el poder de la colaboración público-privada para impulsar la competitividad de nuestras empresas exportadoras y fortalecer la relación económica entre República Dominicana y Estados Unidos,” comentó Catalino Correa, gerente general de Bandex.
Agregó que la participación de la entidad financiera en Semana Dominicana refuerza el compromiso con el desarrollo sostenible, la creación de empleo y la expansión de mercados para nuestros clientes.
Bandex reitera su compromiso con el fortalecimiento de alianzas estratégicas, la innovación responsable y la sostenibilidad operativa, con la visión orientada a contribuir con el desarrollo económico sostenible.
