Las captaciones del sistema financiero superaron por primera vez el umbral de los RD$3 billones a junio de este año, al experimentar un crecimiento interanual de 10.4% (RD$285,128 millones). Estos recursos representan el 40.8% del producto interno bruto (PIB) dominicano. (La RAE define el billón como un millón de millones).

La información está contenida en el informe Tendencias del ahorro en República Dominicana: perspectiva desde las captaciones del sistema financiero, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).

De acuerdo con el reporte, las captaciones del público representan el 86.4% del pasivo de la banca local, siendo la principal fuente de fondos para la intermediación financiera.

Aunque constituyen solo el 4.3% del número total de instrumentos, los depósitos a plazo acumulan el 48.1% de las captaciones. Entre junio de 2024 y junio de 2025 crecieron 19.8%.

La expansión de las captaciones se destacó particularmente en la región Este, que mostró el mayor dinamismo relativo

Mientras tanto, la participación de las cuentas de ahorros en el total de las captaciones fue del 35.5%, seguidas de las cuentas corrientes, con 16.2%.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El 88.8% de las captaciones del sistema financiero se encuentran en los bancos múltiples. El resto se distribuye de la siguiente manera: 9.2% en asociaciones de ahorros y préstamos, 1.7% en bancos de ahorro y crédito, y el 0.3% en entidades públicas de intermediación financiera.

Vistas por moneda, el 70.4% está en pesos dominicanos, y el restante 29.6% se encuentra en monedas extranjeras. Las divisas preferidas son el dólar estadounidense, con 14,906 millones, y el euro, con 235 millones.

La expansión de las captaciones se destacó particularmente en la región Este, que mostró el mayor dinamismo relativo, con un crecimiento del 12.5% interanual, con un notable desempeño de parte de la provincia La Altagracia (15.1%).

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más