El Banco Popular Dominicano celebró la cuarta edición del Challenge Popular para empleados, una maratón de cocreación de ideas dirigida a sus colaboradores, cuyo enfoque este año estuvo basado en el diseño de iniciativas que conjugan la inteligencia artificial y los datos para lograr una banca más humana y eficiente, tanto de cara a los clientes como a los propios empleados de la organización financiera.

Un total de 232 colaboradores, desde el nivel de oficial hasta subgerentes, concursaron en esta cuarta edición, para lo cual se les capacitó previamente en la metodología design thinking, con el objetivo de que estructuraran adecuadamente sus propuestas. Posteriormente, un panel de ejecutivos de distintas áreas de la institución financiera evaluó a diez equipos finalistas, asesorados por mentores de la organización.

Durante el encuentro, Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento, expresó que esta maratón de ideas “no solo impulsa el talento interno, sino que reafirma el compromiso del banco con la transformación digital, la innovación constante y la creación de valor desde adentro”.

Ganadores de la cuarta edición

El presidente ejecutivo del Popular, Christopher Paniagua, estuvo presente en la ceremonia de premiación, en la cual se otorgaron premios en metálico a los tres equipos ganadores y a la mención especial.

El primer lugar fue alcanzado por el equipo de Arisneudy Santana, Juan Ubiera, Maireny Salas, Natanael Decena y Víctor Montás; en segundo lugar, resultaron Ariel Alexander Méndez, Ashley Classe, Miguel Laurencio, Óscar Camacho y Yessica Recio. Mientras que, el tercer lugar lo obtuvo el grupo conformado por Adriany Labour, Brian Salomón, Daniela Caballero, Nicole Sepúlveda y Vantroi Morillo.

La mención especial fue para Jahaziel Rodríguez, Lewis De Jesús Bautista, Manuel De Jesús Rivera, Suleyma Aquino Sena y Uriel Rosario.

Esta iniciativa promueve la colaboración, el compromiso y el espíritu de equipo entre los colaboradores, fortaleciendo las relaciones dentro de la organización y convirtiéndose en un poderoso catalizador de creatividad e innovación.

