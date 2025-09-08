El Banco Central de la República Dominicana, junto a la Junta Monetaria, pondrán en marcha un conjunto de medidas con el propósito de devolver la estabilidad al mercado cambiario, tras los recientes incrementos en la cotización del dólar.

Las disposiciones serían adoptadas durante esta semana, luego de un proceso de análisis en el que la institución monetaria ha evaluado diversas acciones con capacidad de impactar de forma positiva en el comportamiento del mercado.

“La aplicación de estas medidas debería fortalecer la confianza de los agentes económicos en los sólidos fundamentos macroeconómicos del país y, en consecuencia, desincentivar la demanda de divisas con fines de acumulación”, señaló la fuente vinculada al sector económico y financiero.

La volatilidad reciente de la tasa de cambio ha estado influida por factores externos, principalmente la incertidumbre que afecta a la economía internacional y que ha impactado tanto a monedas fuertes como a las de países emergentes.

Pese a estas presiones, las proyecciones oficiales apuntan a que la economía dominicana mantendrá en 2025 un ritmo de crecimiento cercano a su potencial, acompañado de una alta generación de empleos, niveles crecientes de inversión extranjera, cifras récord en la llegada de turistas y visitantes, así como un aumento sostenido en el flujo de remesas.

