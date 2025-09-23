El Gobierno dominicano aprobó este martes el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para el año 2026, el cual será remitido al Congreso Nacional antes del 1 de octubre, conforme lo establece la Constitución.

Así lo informaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en su calidad de secretario técnico del Consejo y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, durante el quincuagésimo segundo Consejo de Ministros, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

En ese orden, Paliza informó que el Presupuesto 2026 asciende a RD$ 1 billón 744,000 millones, equivalente al 20.1 % del PIB. Uno de los ejes centrales de la propuesta es el impulso de la inversión pública, que alcanzará un 2.5 % del PIB. En este sentido, el gasto de capital proyectado para 2026 sería RD$ 7,354.6 millones superior al presupuesto reformulado 2025, y RD$ 39,000 millones más con relación al presupuesto inicial 2025.

Dichos recursos estarán dirigidos a proyectos de alto impacto en sectores estratégicos como transporte, vivienda, agua potable y saneamiento, los cuales contribuyen a dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de la población.

Además, la asignación para 2026 contempla la profundización de medidas de eficiencia en el uso de los recursos públicos, como lo demuestra la reciente fusión del Ministerio de Hacienda y Economía.

Asimismo, se proyecta que los servicios sociales representen aproximadamente el 46 % del gasto total, reafirmando la prioridad del Gobierno en mejorar el bienestar de la ciudadanía. Entre estos compromisos destacan la garantía del 4 % del PIB para educación, incrementos en salud, seguridad social y la asignación de mayores recursos a deportes, en ocasión de la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en el país.

De su lado, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, presentó los lineamientos de la pieza, fundamentados en un marco macroeconómico que proyecta un crecimiento del PIB real de 4.5 % y una inflación promedio de 4 %.

Durante el encuentro, también se conocieron los avances en la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI), expuestos por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, así como el seguimiento a 10 metas priorizadas de la gestión de Gobierno en áreas como agricultura, energía y minas, e industria y comercio. En este punto intervinieron los ministros Limber Cruz, Joel Santos y el viceministro Johannes Kelner.

Asimismo, se presentó la Priorización de Programas del Gobierno 2026, a cargo del viceministro Luis Madera Sued, como parte del esfuerzo de planificación, monitoreo y rendición de cuentas de las políticas públicas.

