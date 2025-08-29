El martes 2 de septiembre llegará a República Dominicana el primer avión de carga de Amazon, informó el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón.

La operación marcará la inauguración del primer vuelo de carga de la compañía en el país y se enmarca dentro de su expansión logística en América Latina.

La llegada de Amazon no solo significa más rapidez en el comercio electrónico, sino también mejores facilidades para que los dominicanos reciban paquetes en menos tiempo.

Según Sanz Lovatón, Amazon ya trabaja en un centro de distribución regional en territorio dominicano, lo que consolidará al país como un punto estratégico para el comercio electrónico.

El funcionario destacó que República Dominicana se ha posicionado como un hub de carga aérea, gracias a mejoras en infraestructura y eficiencia aduanera.

Actualmente, el 96 % de las mercancías que entran y salen del país son escaneadas con rayos X, lo que, de acuerdo con el director de Aduanas, ofrece mayor seguridad y confianza a inversionistas y socios comerciales.

El pasado 13 de agosto, el presidente Luis Abinader y la Dirección General de Aduanas inauguraron una terminal courier en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), destinada al manejo de paquetería expresa y comercio electrónico.

La obra representó una inversión de 10 millones de dólares y cuenta con una superficie de 4,858 metros cuadrados, lo que permitirá aumentar en un 186 % la capacidad de procesamiento.

Con esta ampliación, se podrán manejar más de cuatro millones de paquetes adicionales por año, operando 24 horas al día, siete días a la semana.

Las autoridades consideran que la llegada de Amazon y la apertura de la nueva terminal refuerzan la infraestructura logística, impulsan el comercio electrónico y consolidan a República Dominicana como referente regional en transporte y exportaciones.

