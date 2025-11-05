La empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana presentó en Santiago de los Caballeros la plataforma Altice Conecta, una serie de encuentros orientados a analizar temas de economía, tecnología y transformación empresarial.

El primer foro, titulado "Visión, economía y tecnología: el poder de anticiparse", reunió a representantes de distintos sectores productivos del Cibao.

El economista Rolando Guzmán abordó la coyuntura económica nacional e internacional, con énfasis en los riesgos y oportunidades que enfrentan las empresas en el contexto actual.

Por su parte, el especialista en inteligencia artificial, Said Saillant expuso sobre el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia y competitividad en los negocios.

El encuentro promovió el intercambio entre empresarios y expertos, centrado en los desafíos que plantea la digitalización y la necesidad de adaptar estrategias ante los cambios del entorno.

Según los organizadores, los foros de Altice Conecta continuarán en otras regiones del país con el objetivo de ampliar la discusión sobre innovación y desarrollo empresarial.

