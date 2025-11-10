El Ministerio de Agricultura inició la entrega de ayudas a productores en comunidades de San José de Ocoa y Baní afectadas por los efectos indirectos de la tormenta Melissa y las lluvias remanentes de varias vaguadas.

Productores de Rancho Arriba, El Pinar, Sábana Larga y otras localidades de San José de Ocoa, así como de El Manaclar, Arroyo Blanco y Valdesia en Baní, Peravia, participaron en mesas de trabajo encabezadas por el ministro Limber Cruz, junto a autoridades locales.

Entre las medidas anunciadas destacan: reestructuración de deudas y acceso a nuevos préstamos a tasas blandas a través del Banco Agrícola, compensación de RD$ 1,500 por tarea afectada, plan masivo de reparación de caminos interparcelarios, entrega de semillas, fertilizantes y material de siembra, y envío de equipos amarillos para facilitar labores agrícolas.

Estas acciones forman parte de la política de producción del Gobierno, orientada a garantizar el abastecimiento nacional y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

