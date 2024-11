Las agencias de viaje y turoperadores aportaron el 22.5 % de las llegadas de los no residentes (sin incluir a la diáspora) entre 2019 y 2023. Esto significa 5,070,747 extranjeros de los 22,528,200 reportados por el Banco Central dominicano (BC).

El papel de estas empresas radica en la definición de la Real Academia Española (RAE) que establece que las agencias de viaje están encargadas de la intermediación en el transporte de viajeros. Mientras, el turoperador es la empresa mayorista que vende viajes organizados.

Asimismo, el ministro de Turismo, David Collado, viaja al exterior a presentar el país ante estas empresas “que conectan a estos viajeros con República Dominicana”, siendo el caso más reciente el road show en Londres, Reino Unido.

Afirmó que el 70 % de los británicos llega a través de turoperadores y agencias de viaje, convirtiendo su labor “fundamental”.

De acuerdo con la programación indicativa anual física-financiera del 2024, el organismo estatal registra RD$ 1,093.9 millones para el programa fomento y promoción turística, de los cuales, RD$ 364.4 millones serán destinados para actividades de promoción nacional y RD$ 718 millones para promoción turística internacional. Los RD$ 11.5 millones restantes son asesorías.

Sin embargo, el experto en turismo, Juan Lladó, afirmó que los canales de promoción internacional están cambiando. “Las prácticas de promocionarse a través de los intermediarios como agencias de viaje, turoperadores, líneas aéreas y cruceros han migrado hacia los medios digitales”.

Lladó recomendó que la gente con deseos de viajar que busque información sobre los destinos que quieren visitar vía internet. De hecho, Statista estimó que el 30 % de la población navega en línea para inspirarse sobre su próximo destino y el 72 % de los estadounidenses prefiere organizar sus viajes a través de un dispositivo inteligente.

Reservas como Booking tuvieron un valor de US$ 78,200 millones en 2022, seguido de Reservas.com (US$ 78,171 millones), Airbnb (US$ 54,137 millones), Expedia (US$ 13,674 millones) y Trivago (US$ 487 millones), lo que evidencia un mercado dirigido a los internautas.

En el panorama nacional, el BC destacó que el 24.5 % de los no residentes (sin incluir a la diáspora) se enteró de República Dominicana como destino de vacaciones por el internet. Si bien el porcentaje es pequeño, equivale a 1,655,777 de los 6,730,802 extranjeros no residentes que cruzaron los aeropuertos en 2023. Además, superan en un 47.3 %, a los 1,124,043 que reportaron agencias de viaje y 13.9 veces más que los 80,769 que marcaron turoperadores.

El plan del Ministerio de Turismo (Mitur) entre 2021 y 2024 establece que los productos que complementan el fomento al turismo son ferias nacionales e internacionales, y ferias para la promoción del país como destino cruceros.

El eje estratégico uno es titulado como “promoción, fomento y desarrollo del turismo sostenible”, donde se favorece la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo, a través de su promoción, fomento y desarrollo, a nivel nacional e internacional.

Lladó consideró que la promoción internacional del destino debe ser en mayor proporción responsabilidad del sector privado. “Cuando nuestra industria turística era poco conocida en los mercados emisores, se justificaba que el Estado tuviera el mayor protagonismo y gasto. Sin embargo, ya hemos superado esa etapa y nuestro destino es bien conocido en Europa, América del Norte y América del Sur”.

Ante esta acción, el experto acotó que al sector empresarial es a quienes “les toca la principalía en materia de promoción internacional”.

Conforme las estadísticas, el principal mercado emisor para Quisqueya es Estados Unidos, nación que aportó 2,485,393 pasajeros no residentes entre enero y agosto del 2024. A este les continúan Canadá (832,590), Europa (637,604) y América del Sur (286,752).

“Yo no niego que los agentes de viaje todavía tienen un rol que jugar, pero no son el pilar más importante de del flujo turístico, ellos intervienen, pero cada día pierde más importancia”.

Presupuesto y participación en ferias internacionales

Para este 2024, el Mitur tiene asignado RD$ 1,205.2 millones a la partida de publicidad, impresión y encuadernación, lo que representa más de la tercera parte de los RD$ 3,598.4 millones del presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda. Este concepto vio un 55.19 % menos en 2024, al comparar los RD$ 2,689.6 millones del 2023.

“Aún con un reducido gasto promocional, el Mitur debe continuar con su participación en ferias turísticas y en road shows para agentes de viajes y turoperadores… Lo que no se justifica es que esa participación siempre requiere de una presencia del ministro”, aseveró.

Por ejemplo, solo en octubre del 2024, David Collado, publicó en su red personal de X la presentación de República Dominicana como destino turístico en Orlando, Estados Unidos, y Bogotá, Colombia, actividades que reunió 650 agentes de viaje y turoperadores.

“No es que lo presencial no sea importante lo que pasa es que este ministro le ha dado importancia enorme a esos road shows porque quiere crear la imagen de que él y su gestión son los responsables del flujo turístico”, afirmó el experto en turismo.

ACENTO solicitó vía el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) al Ministerio de Turismo la cantidad y los países seleccionados para realizar roadshow durante los últimos cuatro año. La solicitud se realizó el 31 de julio del 2024.

El 21 de agosto, la Oficina de Acceso a la Información (OAI) del organismo estatal respondió que “se presentaron inconvenientes operativos que han dificultado la obtención de datos necesarios para responder”, por lo que se acogieron a la prórroga excepcional que concede el Artículo 8 de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

No obstante, el 17 de octubre, este medio de comunicación fue notificado que la solicitud fue “cerrada por requerimiento del ciudadano”, sin obtener alguna respuesta oficial.

Las autoridades deben hacer promoción internacional, pero no en la misma escala en que lo hacían antes. Lladó afirmó que deben ir a las cuatro ferias principales, citando la de Londres, Berlín, Fitur y ASTA (Estados Unidos).

“El flujo ha crecido enormemente porque la gente no había viajado por la pandemia los países estaban cerrados y después que comenzaron a abrir en que ha habido un vuelco enorme del flujo turístico a nivel mundial, sino porque había una demanda reprimida por servicios de viajes que ahora que se está manifestando”, comentó Lladó.

Su pensamiento va acorde a ONU Turismo que destaca que los volúmenes de viajes siguen siendo fuertes, con Estados Unidos, Reino Unido y Brasil como principales mercados que buscan viajes hacia América.

Plan de lealtad

En agosto del 2023, el ministro de Turismo lanzó el plan de lealtad global a agentes de viajes para impulsar las llegadas de turistas. La plataforma se tituló DO Travel Reward. David Collado dijo que “los turoperadores y agentes de viajes han servido como canal de mercadeo, ventas y servicio a los turistas que aportan US$ 5,000 millones a la economía”.

El plan consiste en una noche se traduce a US$ 1, con un mínimo de cuatro noches.

La Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores) respaldó el plan de lealtad para agencias de viaje y turoperadores de los mercados turísticos, porque fortalece la estrategia de promoción internacional del Comité de Mercadeo del Mitur.

David Llibre afirmó que el programa “ha sido muy bueno” debido a la creación del contacto directo entre el Ministerio de Turismo y los agentes de viaje que “venden el destino de República Dominicana a nivel internacional”.

“De cierta manera incentivando para momentos necesarios levantar un poco la producción, pueden tener un contacto directo con las personas que están vendiendo el destino en República Dominicana… La base de datos de la plataforma ha ido incrementando y que la cantidad que no solamente que se registran y que están activamente generando reservas también hay un aumento”, explicó a ACENTO.

Para el ejecutivo, este aumento también se traduce en un incremento de llegada de turistas que deciden visitar República Dominicana, ya que el país proyecta recibir 11.5 millones de visitantes durante este 2024.

“Eso es parte del esfuerzo de incentivar más llegadas y puede ser manejado para alguna región en específica, además el crear esta plataforma le permite al ministerio hacer campañas directas con los agentes de viajes para destinos específicos”, agregó.