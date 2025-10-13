La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) anunció la celebración de su Foro Anual, que este año analizará el tema “Transición Energética en República Dominicana: Inversión, Regulación e Impacto”, con el propósito de examinar los retos que enfrenta el país en materia de planificación, regulación, infraestructura e inversión para avanzar hacia un sistema eléctrico más sostenible.

El foro contará con la participación del profesor Luciano Castillo, titular de Energía Renovable y Sistemas de Energía en la Universidad de Purdue (Estados Unidos), reconocido por sus investigaciones en energía eólica, turbulencia y bioingeniería, y ha sido asesor de organismos científicos en América y Europa.

El programa del foro incluirá dos paneles de discusión complementarios. El primero, titulado “Transición energética en RD: del reto a la oportunidad”, reunirá a Edward Veras, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE); Manuel López San Pablo, gerente general del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI); Edy Jiménez, vicepresidente comercial en AES Dominicana y Ricardo Estévez, director de desarrollo de EGE Haina.

El segundo panel, “Visión económica y financiera del sector eléctrico”, reunirá a Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA); Kirsis Jáquez, presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP); Eliza Sánchez, directora general de ALTIO; y al economista Henri Hebrard, bajo la moderación de la abogada Lluvia García. Este espacio pondrá el foco en los mecanismos financieros y las políticas económicas necesarias para garantizar una transición energética sostenible, competitiva y capaz de atraer inversión privada.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Queremos fomentar un diálogo propositivo que permita identificar los ajustes urgentes que necesita el sistema para garantizar su desarrollo armónico, sostenible y competitivo. La planificación y la articulación entre actores públicos y privados son claves para el futuro energético del país”, expresó Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de ADIE.

El Foro ADIE 2025 se perfila como una plataforma crítica para trazar acciones que permitan sostener la expansión de las energías renovables sin comprometer la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) ni la competitividad del sector privado.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más