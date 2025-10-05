Abinader inaugura en Punta Cana hotel construido a un costo de US$160 millones y resalta atractivo de R. D para la inversión

República Dominicana es el mejor lugar de Latinoamérica para invertir, afirmó este domingo el presidente Luis Abinader, al encabezar la inauguración del hotel W Punta Cana, Adult All-Inclusive, construido a un costo de 160 millones de dólares.

El gobernante destacó el impacto positivo que este tipo de inversiones tiene en el desarrollo turístico y económico del país, al tiempo de resaltar que la construcción del hotel comenzó en "momentos difíciles", durante la pandemia de la covid-19.

El nuevo complejo hotelero, ubicado en zona de Uvero Alto y desarrollado por medio de una colaboración entre Marriott International, Grupo Puntacana y Mac Hotels, cuenta con 340 habitaciones y suites, así como 12 restaurantes, entre otros servicios y atracciones.

Abinader dijo, a través de una nota de Presidencia, que en los últimos años las cadenas hoteleras norteamericanas han crecido en República Dominicana, situando al país como el segundo con más inversión estadounidense de América Latina, solo superado por México.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, indicó que en la actualidad hay 15,000 habitaciones turísticas en construcción, de las cuales unas 6,000 serían inauguradas este año, impulsando la generación de empleos de calidad y estabilidad económica para los dominicanos.