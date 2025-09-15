El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la tasa del dólar en República Dominicana ha mostrado una tendencia a la baja y se encuentra “bajo control”, luego de que diversos sectores productivos expresaran preocupación por su comportamiento en los últimos meses.

Así lo informó el mandatario durante LA Semanal con la prensa, indicando que el tipo de cambio ha disminuido más de 100 puntos y que, según las cifras más recientes, el precio de compra ronda los 62.40 pesos por dólar.

“Parece que se va a reducir más”, señaló.

Abinader también destacó que la disponibilidad de divisas en el mercado está respaldada por un incremento en las remesas, así como por mayores ingresos provenientes del turismo, las exportaciones de zonas francas, productos agrícolas y oro.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Hay más que suficientes dólares en el mercado”, aseguró el jefe de Estado.

Para este lunes el dólar comenzó con una tasa para la venta de 63.16 pesos dominicanos, frente a los 63.47 pesos de la jornada anterior.

El Banco Central fijó el cambio del peso respecto al dólar estadounidense a 62.5066 para la compra y 63.1604 para la venta.