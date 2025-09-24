El presidente Luis Abinader resaltó los avances de República Dominicana en la implementación de la Agenda 2030, con logros en reducción de pobreza, la cual, afirmó pasó de 25.8 % a 18.05 % en seis años.
"Hemos logrado reducir la pobreza moderada de 25.8 % en 2019 a 18.05 % en el primer trimestre del 2025; y la subalimentación descendió de 8.6 % en 2018 a 3.6 % en 2025”, manifestó el jefe de Estado durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU.
El gobernante hizo un llamado a la comunidad internacional a garantizar justicia climática para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, señalando que la triple crisis planetaria abarca el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental siendo una amenaza existencial.
Abinader manifestó que el Caribe enfrenta desafíos concretos como el sargazo, que afecta las costas, salud pública y medios de vida, por lo que, exigió solidaridad y justicia climática, que se traduzca en financiamiento accesible, transferencia tecnológica y acciones urgentes para proteger nuestros océanos.
Además, el mandatario hizo un llamado a la acción colectiva.
“República Dominicana alza su voz para encender la esperanza y convocar a la acción. Que la paz no sea un anhelo, sino una decisión de todos. Ese es nuestro clamor. Ese es nuestro sueño. Ese debe ser nuestro pacto común”, enfatizó.
