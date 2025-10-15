La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) informó que trabaja en la creación de la primera Certificación Nacional en Prevención de Lavado de Activos, una iniciativa pionera en el país que busca consolidar la cultura de prevención y fortalecer las capacidades técnicas de todos los sectores vinculados al cumplimiento regulatorio y normativo.

La ABA explicó que esta iniciativa ha sido concebida como un estándar de referencia aplicable a los Sujetos Obligados contemplados en la Ley 155-17, tanto financieros como no financieros, y tiene como propósito reducir las asimetrías en materia de conocimientos en torno a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país.

Destacó que este proyecto “evidencia el compromiso país con una cultura de integridad y transparencia, al tiempo que impulsa la profesionalización de los actores del sistema y refuerza, de cara a los organismos internacionales, la credibilidad de la lucha contra la problemática”.

En un documento de prensa, la asociación bancaria planteó que la certificación permitirá alinear a los distintos sectores bajo un mismo marco conceptual y operativo, fortalecer las competencias técnicas de los profesionales de cumplimiento y elevar los estándares nacionales de prevención.

En adición del aval del gremio, como representante de la banca múltiple en el país, la capacitación contará con el respaldo de reconocidas entidades nacionales e internacionales.

Al hacer el anuncio, la ABA reafirmó su interés en continuar aportando a la consolidación de un sistema financiero más robusto, ético y confiable, convencida de que este esfuerzo tendrá un impacto reputacional positivo tanto a nivel nacional como internacional.

