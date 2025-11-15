Agricultura activa recuperación de la producción arrocera; rehabilitarán caminos dañados en zonas del Nordeste

Luego de los daños causados por la tormenta Melissa en la zona nordeste del país, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, encabezó un encuentro en el municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, junto a autoridades locales y productores, con el propósito de coordinar acciones inmediatas de recuperación.

Durante la reunión, el titular escuchó las inquietudes y necesidades de productores y representantes de asociaciones arroceras, reconociendo de primera mano las pérdidas registradas en cultivos, especialmente en las plantaciones de arroz, motor productivo de la zona.

De inmediato anunció un plan integral de rehabilitación de caminos interparcelarios, con la intervención de más de 60 kilómetros de vías rurales, así mismo respondiendo a inquietudes presentadas, reafirmó el compromiso del Gobierno de brindar apoyo inmediato a los agricultores con el objetivo de reactivar la producción arrocera y de otras áreas.

Informó sobre el envío de maquinarias de última generación para reforzar la mano de obra y acelerar los trabajos de recuperación y rehabilitación de vías, igualmente la entrega de semillas certificadas, asistencia técnica para restablecer las siembras, facilidades de reestructuración de deudas con el Banco Agrícola en zonas afectadas y compensación económica por tarea dañada a pequeños y medianos productores. “Ningún productor quedará desamparado”, dijo.

La visita incluyó un recorrido por las zonas arroceras más afectadas, donde el ministro y su equipo técnico evaluaron directamente las condiciones de los caminos interparcelarios y el estado de la producción.

