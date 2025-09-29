El Ministerio de Defensa, a través del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), ha asumido la supervisión de la seguridad ambiental en la zona boscosa de Loma Miranda, en la cordillera Central, con el fin de resguardar los recursos naturales y la integridad ecológica de esa área ubicada entre las provincias Monseñor Nouel y La Vaga.

De acuerdo con la institución, la medida adoptada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, refuerza la supervisión institucional en una zona clave de la República Dominicana, reconocida por su biodiversidad, recursos hídricos y importancia para la estabilidad climática regional.

El Padre Rogelio Cruz, junto a representantes de organizaciones ambientalistas, manifestaron su satisfacción ante la decisión adoptada, señalando que la presencia del SENPA en Loma Miranda constituye una garantía para la protección del patrimonio natural y el respeto a los procesos sociales que han resguardado esta montaña.

El SENPA se compromete a trabajar con rigor técnico, transparencia y colaboración, integrando a comunidades, actores sociales y autoridades locales para lograr una seguridad ambiental sostenible.

