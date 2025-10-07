El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del Programa de Pequeños Subsidios (PPS) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), invitan a organizaciones sin fines de lucro (ASFL) y Organizaciones Comunitarias de Base (OCB) a presentar ideas de proyectos que promuevan la protección ambiental y el desarrollo sostenible en comunidades locales.

Esta convocatoria busca identificar iniciativas comunitarias que contribuyan al manejo y conservación de la biodiversidad, la mitigación y adaptación al cambio climático, el manejo sostenible de tierras y bosques, la protección de fuentes acuíferas internacionales, y la gestión de residuos sólidos y productos químicos.

Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta 50 mil dólares en financiamiento, siempre que propongan una contrapartida en efectivo o especie igual o superior al monto solicitado. Además, se valorará que las propuestas promuevan la participación de mujeres y jóvenes, el fortalecimiento institucional local, y la sostenibilidad más allá del período de ejecución.

Las organizaciones interesadas pueden descargar el formulario y los lineamientos para presentar sus propuestas a través de la página web del PNUD: https://www.undp.org/es/dominican-republic/publicaciones/formulario-para-propuesta-pps o escribir al correo noris.araujo@undp.org.

La fecha límite de entrega de propuestas es el viernes 24 de octubre de 2025, por correo electrónico o de manera física en las oficinas ubicadas en la calle Juan Sánchez Ramírez número 32, edificio de Aulas de Posgrado de la UASD, segundo Nivel, Gazcue, Santo Domingo.

