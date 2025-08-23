El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que, desde tempranas horas de la mañana de este sábado, nuevas brigadas de bomberos forestales fueron movilizadas por vía aérea desde la zona sur del país hacia el área afectada en Loma del Oro, dentro del Parque Nacional José Armando Bermúdez, para reforzar las labores de combate al incendio forestal que persiste desde hace varios días.

El viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista confirmó que la operación fue posible gracias al apoyo logístico de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, que transportó al personal hasta un punto de aterrizaje en Mata Grande. Desde allí, los brigadistas se unieron a bomberos forestales, guardaparques y comunitarios capacitados en control de incendios, quienes ya operaban en la zona desde el viernes.

Durante la jornada también se verificó que el presunto foco de incendio en la zona de Río Baito fue una falsa alarma. La humareda visible en el área fue desplazada por el viento desde el incendio principal en Loma del Oro, generando confusión. La verificación se realizó mediante imágenes satelitales infrarrojas y el acceso terrestre de brigadas a la zona, descartando por completo otro frente de fuego.

“Es un solo foco de incendio el que se mantiene activo en Loma del Oro nos confirmaron las autoridades”, informó el viceministro Batista.

Según la información ofrecida por Gerónimo Abreu, jefe del Programa Nacional de Manejo del Fuego del Ministerio de Medio Ambiente, y Alex Corona, administrador del Parque Nacional Armando Bermúdez, se espera que para la tarde de hoy estén concluidas las líneas de control del incendio.

Una vez establecidas, se iniciará la fase de liquidación, que, de acuerdo con estimaciones oficiales, podría completarse entre la tarde del domingo y la mañana del lunes, si las condiciones climáticas lo permiten.

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró su compromiso con la protección de las áreas protegidas del país y agradeció la colaboración de los equipos interinstitucionales y comunitarios que enfrentan el siniestro.

