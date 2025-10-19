Mantienen 6 provincias en alerta amarilla y 19 en verde por posibles inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantiene seis provincias en alerta amarilla y 19 provincias en alerta verde, por posible inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Llamó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

Indicó que de acuerdo con el boletín meteorológico del Indomet, se establece que durante las horas matutinas, se estarán generando lluvias pasajeras (chubascos) con tronadas aisladas, sobre localidades cercanas a la costa caribeña como en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana. Mientras que para la tarde, se espera la ocurrencia de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, entre otras provincias bajo el nivel de alerta y aviso meteorológico, debido a la incidencia de un sistema frontal.

