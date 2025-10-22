A partir de las 6:00 de la tarde de este miércoles empezó el desfogue gradual y preventivo de la presa de Tavera, anunció el director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Alfredo Arias Tolentino, pese a que explicó que aún la reserva del embalse no representa peligro, porque la cota está en 323.50 metros sobre el nivel del mar.

Por ello, el desfogue atañe a un asunto preventivo, manejado por el Comité de Presas (Copre), obligado por secuelas de la tormenta tropical Melissa.

En una reunión con representantes de la Gobernación y otras instituciones, Arias también anunció que se ha programado un plan de acción por si llegara a ser necesario evacuar a los internos de los centros penitenciarios Rafey-Hombres y Rafey-Mujeres, por su cercanía a la ribera del río Yaque del Norte.

Arias dijo que las autoridades han hecho un levantamiento de la logística disponible para ejecutar el plan de acción que sean necesario ante una evencualidad.

La alerta por la tormenta Melissa ha mermado las actividades cotidianas en Santiago, sobre todo en el centro urbano. Pese a no tener la advertencia en rojo que sí rige para otras zonas del país, muchas empresas e instituciones estatales han despachado a su personal más temprano.

Mientras las autoridades llaman a la prudencia y hacer caso a los llamados de alerta, personal del Ayuntamiento trabaja en operativos de limpieza de imbornales, poda de árboles y dragado de algunas cañadas.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más