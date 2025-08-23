El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), declaró en alerta verde cinco provincias y al Distrito Nacional por posibles efectos de una onda tropical.

Informó que, de acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) el cual establece que después del mediodía hasta primeras horas de la noche, la interacción de una onda tropical ubicada próximo al canal de la Mona con una vaguada en altura ocasionará desarrollos nubosos importantes, acompañados de aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como: La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, entre otras cercanas.

Indicó que ante esto, emite alerta verde, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, para las provincias Santo Domingo, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor y el Distrito Nacional.

