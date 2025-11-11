Del 13 al 23 de noviembre

La 30° Feria Ecoturística y de Producción se celebrará del 13 al 23 de noviembre de 2025 en la finca Los Arbolitos, municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

La feria tendrá como país invitado de honor a Turquía y contará con la participación de Colombia, Cuba y Haití como invitados especiales.

La iniciativa, organizada por la Fundación Ciencia y Arte, Inc., se plantea como un espacio para el rescate de los patrimonios culturales y naturales de la región.

El programa anunciado hoy, martes 11 de noviembre de 2025 en una conferencia de prensa realizada en los salones de CEPAE en Santo Domingo, combinará actividades educativas, comerciales y recreativas, entre ellas conferencias, talleres, mesas de negocios, exhibiciones, concursos gastronómicos, presentaciones artísticas, deportes y excursiones.

La realización de la feria se enmarca en un plan anual de organización y seguimiento cuyo objetivo estratégico es contribuir al desarrollo integral de la provincia y sus demarcaciones.

Villa Altagracia fue elegida como sede tras la declaración de la provincia como ecoturística en 2023, reconocimiento que destaca su patrimonio biológico y cultural.

La feria busca promover el ecoturismo como opción de desarrollo socioeconómico y ambiental, así como articular la producción local con la promoción regional.

Organizadores y autoridades locales indicaron que la actividad favorecerá el intercambio de experiencias entre comunidades, empresas y organismos estatales.

La Fundación informó que la feria será una oportunidad para visibilizar recursos hídricos, ubicación estratégica y potencial productivo de la zona.

La dirección de la Fundación está a cargo de la doctora Jacqueline Boin, mientras que el doctor José Serulle Ramia funge como presidente-fundador y coordinador general del certamen desde 1997.

Se invita a la población dominicana y a visitantes internacionales a participar en la feria, llamada a ser un punto de encuentro para la promoción de la sostenibilidad y la cooperación.