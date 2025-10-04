Cielo soleado, altas temperaturas y algunos aguaceros en diferentes del puntos es lo que prevé para este sábado el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El departamento destacó en un boletín que el viento cálido de dirección sureste incidirá para que el calor continúe afectando el país, por lo que recomendó a la población a tomar suficiente agua, vestir ropas ligeras, de colores claros y evitar la exposición al sol por períodos prologados sin protección, principalmente desde las 11:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Sin embargo, en horas de la tarde, una vaguada, la cual, está vinculada a un sistema frontal, así como los efectos locales, propios del territorio dominicano y la influencia del viento cálido predominante del sureste, seguirán favoreciendo el desarrollo de incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados, siendo fuertes en ocasiones.

Esas lluvias están previas para localidades de las provincias Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Montecristi, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná y el Gran Santo Domingo.

Indomet prevé que esas precipitaciones disminuyan de forma "significativa" después de la media noche.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 y 33 grados Centígrados, mientras las mínimas lo harán entre los 22 y 23 grados.