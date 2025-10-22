Con una de las mejores actuaciones de postemporada en la historia de los Blue Jays, Guerrero es el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y ahora liderará a los Blue Jays a su primera aparición en la Serie Mundial desde 1993.

Los poderosos Dodgers esperan, pero con Guerrero jugando así, todo es posible.

Durante casi una década, los fanáticos de los Blue Jays en todo Canadá han soñado con Vladimir Guerrero Jr. Han soñado con la grandeza, con campeonatos y con momentos como el del lunes por la noche, pero siempre se siente muy lejano hasta que realmente sucede.

George Springer fue la estrella del séptimo juego , conectando un jonrón de tres carreras que quedará grabado para siempre en la historia de los Blue Jays, pero la actuación de Guerrero en la Serie de Campeonato de la Liga Americana fue impresionante. Este es el equipo de Guerrero, su estadio, su ciudad y su país.

“Nací aquí”, dijo Guerrero a través del intérprete Héctor Lebrón. “Crecí en República Dominicana, y desde el momento en que firmé aquí supe que estaría aquí toda mi carrera, supe que, de alguna manera, tenía que hacer que todos los aficionados, todo el país, se sintieran orgullosos de mí, de mi equipo. Y como siempre digo, mi reto es traer la Serie Mundial de vuelta a Canadá”.

Con seis jonrones en esta racha de ensueño, Guerrero ya igualó a Joe Carter y José Bautista con la mayor cantidad en la historia de los Blue Jays en postemporada. Bateó .385 con un OPS de 1.330 y se ponchó solo dos veces en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, un bateador de élite en pleno dominio de su grandeza.

“Es la cara visible de la franquicia”, dijo el mánager John Schneider. “Recuerdo una conversación que tuvimos Max [Scherzer] y yo. Fue en abril en mi oficina. Hablamos de: ‘Oye, ahora eres el referente de este equipo’ y de lo que eso conlleva, cómo debes actuar y cómo debes hablar. Ha sido fantástico. Simplemente ha estado muy al tanto de todo lo que sucede, algo muy difícil cuando tienes los focos puestos sobre ti

”.Scherzer se ilumina cuando le preguntan por Guerrero. Es como si le hubieras preguntado a un niño de 5 años sobre Superman. Scherzer es campeón de la Serie Mundial y tres veces ganador del Premio Cy Young, pero en el fondo, es un fanático del béisbol. Le encanta este deporte y ha disfrutado de la grandeza en primera fila durante las últimas semanas.

“¡Dios mío! Es increíble”, dijo Scherzer. “Incluso este año ha crecido; ha mejorado muchísimo. Es un jugador muy completo. Es completo. No solo se trata de su bateo. Obviamente, batea bien, lo sabemos, pero también es su defensa. Su corrido de bases, sus instintos. Eso es lo que lo hace increíble”.

Este es el Guerrero con el que los fans de los Blue Jays alguna vez soñaron cuando tenía 17 y 18 años, convirtiendo cada partido de las Ligas Menores en su propio video de momentos destacados. El próximo gran éxito se ha convertido en exactamente eso.

Schneider suele decir que se siente afortunado simplemente por haber acompañado a Guerrero en su trayectoria, dirigiéndolo desde sus tiempos en las menores. Desde su debut en 2019, los Blue Jays han construido su equipo a su alrededor con fichajes y canjes importantes, pero todo ha girado en torno a la joven estrella. Siempre se centra en Guerrero, el hombre de 500 millones de dólares que acaba de convertirse en el atleta más querido de Canadá.

Nadie mejor que Vlad Jr. para liderar a Toronto de regreso al Clásico de Otoño

“Se ha convertido en todo lo que esperaba, y solo va a mejorar, lo cual da miedo”, dijo Springer. “O sea, tiene 26 años. Todavía está aprendiendo, todavía se está adaptando a las situaciones, todavía está intentando entender las cosas. Pero creo que la forma en que lo maneja, se maneja con tanta clase, se maneja con tanta gracia. Siempre está dispuesto a aprender. Es un tipo que literalmente te da la camisa que se quita. Tener a un tipo así en el vestuario significa muchísimo para nosotros”.

Significa mucho para Guerrero también. Se puede sentir su genuina conexión con esta organización y su afición. Al subir al podio, aceptando el Premio al Jugador Más Valioso de la ALCS, no solo la afición lo celebraba, sino también sus compañeros. En el momento en que el trofeo de la ALCS pasó del presidente Edward Rogers al presidente y director ejecutivo Mark Shapiro, sus compañeros lo empujaban hacia él.

“Esto significa mucho. Hemos trabajado muy duro para lograrlo”, dijo Guerrero. “Y gracias a la afición que nos da energía. Los necesitamos. Necesitamos energía todos los días. Gracias por la energía. Hacemos esto por ustedes”.

Ahora vienen los Dodgers. Desde su debut, Guerrero ha contado la misma historia sobre su padre, quien nunca ganó una Serie Mundial en su carrera como miembro del Salón de la Fama. Vladdy quiere ganar una y darle el anillo a su padre, y luego volver por otro. Por fin tiene la oportunidad de ganar la primera. (COLIMDO)

