Tormenta tropical Melissa deja sin juegos de pelota al martes y al miércoles

La declaración de alerta roja emitida por el COE válida para el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana y las instrucciones del Gobierno de priorizar la protección de la vida humana y los bienes materiales obligaron a la suspensión de las jornadas del martes y de hoy miércoles.
La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció en sus cuentas en las redes sociales la suspensión del campeonato otoño-invernal 2025-2026, primero en lo que respecta a los juegos del martes y luego a los del miércoles, debido al paso de la tormenta tropical Melissa.
