COLIMDO.- El ciclista Saúl Susana Lovalace (Hamakan Sports) logró la hazaña única en la historia de la Liga Máster del Cibao (CIMACI 2025) al coronarse campeón de la categoría Máster A sin ganar ninguna de las ocho carreras del circuito que se corre cada año entre Santiago y la Vega.

Lovalace (Hamakan Sports), que inició su participación en la liga en el año 2023, señaló que este campeonato fue un premio a la consistencia y la disciplina que mantuvo durante el año.

“Lo más importante en un circuito como este es acumular puntos en cada carrera. El año pasado estuve luchando el campeonato hasta el último día y quedé tercero en la clasificación general. Este año mi equipo (Hamakan Sports) decidió hacer un proyecto en base a mi figura y resultó. Agradezco a todos mis compañeros porque con el alto nivel competitivo que hay en la liga, es prácticamente imposible ganar sin el respaldo de un equipo” agregó el también campeón nacional de la Ruta del año 2025.

Al ser entrevistado sobre el retiro del equipo PEGACOL, y por ende, su rivales de peldaño William Guzmán y Marcos Capellán, Susana (Hamakan Sports) indicó que cada quien es dueño y amo de sus decisiones, pero que este hecho se dio en la penúltima carrera, cuando ya su ventaja sobre los demás competidores era muy amplia.

Susana Lovalace (Hamakan Sports) ganó su título CIMACI 2025 con un acumulado de 75 puntos, gracias a los siguientes resultados por carreras: sexto lugar en la primera (Monumental) (9), séptimo en la segunda (Cienfuegos1) (7), quinto en la tercera (Crono individual) (3), cuarto en la cuarta (Crono por equipos), cuarto en la quinta (Cienfuegos II) (13), segundo en la sexta (La Vega) (17), tercero en la séptima (etapa de montaña) (15) y en el puesto 24 en la etapa final.

Las demás posiciones en la clasificación general de la categoría Máster A fueron para, Adderlyn Cruz (AC training) segundo con (68), Kelvin Suriel (AC training) tercero (62), Anthony Rodríguez (AR Cycling Team) cuarto (58) y Gilberto Reyes (Hilario Cycling Team) quinto (49).

Referente a los mejores resultados del año obtenidos por Susana Lovalace (Hamakan Sports) en la quinta, sexta y séptima etapa, el ciclista los atribuyó al trabajo en equipo, destacando el apoyo de sus compañeros Wandy Reyes y Carlos Ostos.

“En las etapas 5ta, 6ta y 7ma (Wandy)Reyes, (Carlos) Ostos y yo, nos ayudamos muchísimo intercambiando posiciones. Todo el mundo sabe que yo no soy un buen escalador, pero tengo en mi equipo al mejor en la montaña (Wandy)Reyes, que por cierto ganó la etapa y me ayudó a llegar tercero: Agradezco a Dios por mis resultados de este año” añadió Susana Lovalace (Hamakan Sports).

En este año 2025 los demás campeones por categorías fueron, en la rama femenina, María Vega (AC training) con 119 tantos; en la Máster B, Michel Pedroso Moreno (Gallo Pelón Road Team) con 87; en la Máster C, Lorenzo Polanco Brito (Gallo Pelón Road Team) Gallo Pelón Road Team con 74; en la Máster D, Freddy Acosta (Dbs Pro Team); en la Máster Recreativo A, Junior Ovalles (AC training) con 129; en la Máster Recreativo B, Mario Hidalgo (Panic Squad) con 120; en la Premaster, Hernan Guzman (Alba Hernan Guzman Alba) con 81; y en la Sports, Luis Alejandro Pichardo Pérez (AR Cycling Team) con 82 puntos.

