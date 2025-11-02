Los Dodgers de Los Ángeles lograron retener este sábado su título de campeones de las Grandes Ligas, en una trayectoria de éxito donde los jugadores latinos como Miguel Rojas, Kiké Hernández, Teoscar Hernández y Andy Pagés demostraron su valía.

Los Dodgers disputaron este sábado un séptimo y decisivo partido, el cual saldaron con una victoria 4-5 ante los Azulejos de Toronto, donde la contribución del talento latino dijo "presente", como lo hizo en cada uno de los partidos del Clásico de Otoño.

Rojas, el héroe inesperado

En una plantilla llena de estelares y de jugadores con trayectorias que los llevarán al Salón de la Fama, el venezolano Miguel Rojas dejó una huella imborrable con su cuadrangular para empatar el partido de este sábado, cuando los Dodgers se encontraban a dos outs de perder su condición de campeones de Grandes Ligas.

"Llegó en el momento más importante de mi carrera, delante de la ciudad de Los Ángeles, no puedo describir las emociones que sentí, no solo en el partido. No habría podido hacerlo sin la confianza de mis compañeros y del técnico que creyó en mí", dijo Rojas en declaraciones a 'FOX' al acabar el séptimo juego de la Serie Mundial.

Rojas, quien estuvo como titular de la segunda base en los dos últimos partidos de la Serie Mundial, no solo brilló con el bate, sino que mantuvo un alto nivel defensivo, como cuando en la novena entrada, con las bases llenas, tomó un rodado y retiró a un corredor en el plato para evitar que los Azulejos anotaran la carrera que hubiese significado el triunfo para los de Toronto

"Es una gran sensación, ganar la Serie Mundial en el séptimo partido. Doblete por primera vez en 25 años”, dijo el venezolano.

Kiké Hernández y el orgullo de ser un dodger

El puertorriqueño Kiké Hernández no es la figura que los Dodgers esperan que los cargue durante toda una temporada, pero al llegar la postemporada, el versátil utility de la “Isla del Encanto” muestra que su aporte es invaluable para el equipo que dirige Dave Roberts.

Hernández siempre ha demostrado ser dueño de un bate que responde en los momentos grandes durante los playoffs, donde también se ha puesto la capa para mostrar su valor defensivo, pero sobre todo para mostrar el orgullo que es llevar la camiseta de los Dodgers.

“No se trata de cualquier franquicia, hombre. Son los Dodgers de Los Ángeles. Han estado aquí por mucho tiempo y tienen mucha historia. Y para un tipo como yo, de Puerto Rico, que ha nadado contra la corriente toda su vida, estar en esta posición es algo muy especial”, dijo Hernández a MLB.com, tras conquistar marca de partidos jugados en postemporada en la historia de los Dodgers.

Kiké, quien es dueño de 16 jonrones en la postemporada, dejó como evidencia de su paso por esta Serie Mundial, la doble eliminación con la cual puso punto final al sexto juego y llevó a los Dodgers a la disputa de un partido de vida o muerte, en el que lograron retener la corona.

Teoscar Hernández, la estrella silente

Con las luces arrojadas sobre estelares como Shohei Ohtani, Mookie Betts, entre otros, la labor del dominicano Teoscar Hernández se ha fundamentado en ser la estrella silente que aporta y brinda protección a esos estelares, a sabiendas que es lo que le corresponde para ayudar a ganar a los Dodgers.

“Un solo jugador no es suficiente para ganar la Serie Mundial”, valora Hernández, quien este sábado produjo la primera carrera para impulsar la remontada de los Dodgers, sobre el aporte que le corresponde hacer para garantizar el triunfo de su equipo.

Andy Pagés y aprovechar la oportunidad para brillar

Aunque tuvo una difícil postemporada, el cubano Andy Pagés no perdió la oportunidad y respondió ante la confianza depositada en él por el dirigente Roberts, dejando plasmada una de las jugadas más extraordinarias del séptimo juego de la Serie Mundial.

Pagés, quien llegó a este sábado bateando para apenas .063 en este Clásico de Otoño, entró a jugar defensa en el jardín central en el noveno episodio, en el cual atrapó un batazo de Ernie Clement en la franja de la pared, con todo y que chocó con el puertorriqueño Kiké Hernández, para evitar que los Azulejos ganaran el encuentro, devolviendo a los Dodgers lo que esperaban de él.