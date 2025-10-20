La estadounidense Kate Douglas y la australiana Kaylee McKeown han aprovechado la última sesión de la prueba de la Copa del Mundo de natación de Westmont, segunda de las tres etapas en piscina corta, para batir los récords mundiales de los 100 libre y los 200 espalda, respectivamente.

Douglas ha establecido en el hectómetro libre el nuevo registro en 50.19, seis centésimas mejor que la marca que tenía la australiana Cate Campbell, desde el 26 octubre 2017.

Mientras tanto, McKeown se situó al frente a la tabla de los 200 espalda con 1:57.87, crono con el que mejora el 1:58.04 que tenía la estadounidense Regan Smith desde 15 de diciembre de 2024 en Budapest. La norteamericana fue segunda con un tiempo que hubiera rebajado dicho crono (1:57.91).

