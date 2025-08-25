La República Dominicana, que participó con un total de 95 atletas en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción, Paraguay 2025, concluyó en el lugar 18, producto de una presea de oro, dos de plata y cinco de bronce.

La delegación tuvo un total de 88 atletas menos que en la versión juvenil de Cali, Colombia 2021, donde el país estuvo representado por 183 deportistas, los cuales se hicieron de 23 preseas.

La velocista Liranyi Alonzo, de atletismo, fue la atleta más destacada de la delegación, con una medalla de oro en los 200 metros planos, así como la plata y récord de los juegos en los 100 metros lisos, y su clasificación a los Juegos Panamericanos de Mayores a celebrarse en Lima, Perú, en el 2027.

El judoca José Miguel Brache Jarquín conquistó la plata en la categoría +100 kilos, en tanto que los medallistas de bronce fueron Víctor Pérez Genere y Yorkis Carvajal, en lucha; Ramón Vila Mena, en sencillos tenis de mesa, equipo voleibol femenino, y Perqui Nicoll Francis Gutiérrez, de levantamiento de pesas.

Brasil repitió como campeón al hacerse de 175 medallas, incluidas 70 de oro, 50 de plata y 55 de bronce, aumentando en 11 su cosecha, comparada con la cita de Cali 2021, donde consiguió 164 metales (59 de oro, 49 de plata y 56 de bronce).

Estados Unidos, con 142 medallas (54, 42, 46) desplazó del segundo lugar a Colombia, que obtuvo 115 preseas (48, 27, 40), en una cita juvenil que tuvo a 34 países en el medallero, a diferencia de las 28 naciones que consiguieron medallas en el 2021.

