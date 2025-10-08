El futbolista argentino Leo Messi reaccionó al anuncio de retirada del español Jordi Alba a final de la presente temporada y le dedicó un mensaje en redes sociales en el que señala que le va a "extrañar mucho".

"Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí… Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años… ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?", escribió Messi en la publicación del lateral izquierdo español en las redes sociales.

Jordi Alba, que jugó con el astro albiceleste en el Barcelona y ahora lo hace en el Inter Miami, pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al concluir la actual temporada de la MLS a finales de año.

El español fue uno de los mejores socios de Messi en el Barcelona, en el que compartieron vestuarios durante nueve temporadas (2012-13 a 2020-2021).

"Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada", comunicó el jugador internacional español, de 36 años, en un vídeo difundido en sus redes sociales titulado "Gracias fútbol, gracias por tanto".

