COLIMDO.- El seleccionado de judo de la Universidad Dominicana O&M se alzó con los máximos honores al conquistar cinco medallas de oro, dos de plata y tres de bronce en la continuación de los Juegos Deportivos Universitarios 2025, organizados por el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC).

En judo femenino, Yarelys Lucas, Dafne Saviñón y Jennifer Dessert conquistaron la presea dorada en las categorías de 52, 70 y 78 kilogramos, respectivamente.

Mientras que en judo masculino, Julio Javier ganó oro en la categoría de 100 kilogramos y sumó otra más en la categoría mixta.

Por su parte, las universidades Pontificia Católica Madre y Maestra (PUCMM), Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Tecnológica de Santiago (UTESA) conquistaron dos oros cada una. Las universidades APEC, UCNE, ITLA y UFHE ganaron una presea dorada cada una.

Los ganadores de la PUCMM fueron Manuel Simó, en 60 kilos masculino, y Noemarí Hurtado, en 63 kilos femenino. Adelis Amadis, en 81 kilos masculino, y José de los Santos, en 100 kilos masculino, fueron los campeones de la UASD.

Por UTESA se colgaron preseas doradas Carlos García en 90 kilos masculino y Patricia Canario en más de 78 femenino. También fueron campeones en masculino: King Aquino de APEC en 66 kilos y Johan Figueroa de UCNE en 73 kilos; y en femenino: Raimeli Apolonio del ITLA en 48 kilos y Máyelin Pie de la UFHE en 57 kilos.

