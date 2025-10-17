COLIMDO.- Alejandro Muñoz derrotó con piezas blancas, en representación de la República Dominicana, al cubano Daziel Pernas Cejas en la sexta ronda del III Campeonato Centroamericano y del Caribe de Ajedrez Escolar 2025, que se extiende hasta al 19 de octubre en un hotel de Punta Cana.

Con su victoria, Muñoz acumula 5 puntos de 6 posibles y pasa a ocupar la primera posición de la categoría U11 Absoluta, empatado con Lucas Giachino de Costa Rica.

En la categoría U13 absoluta Leonardo Simó Paulino pasó a ocupar la primera posición con 5 puntos de 6 posibles derrotando en la sexta ronda con piezas blancas al dominicano Christian Santiago Ceballos, mientras que Ángel Sebastián Lara ocupa la segunda posición con 4.5 de 6 posibles.

En la categoría U9 absoluta Bruno Almonte se mantiene en la primera posición, Aimi García también ocupa la primera posición en la categoría U9 Femenina con 4.5 de 6 posibles y Esther Mariel Ramírez en la Categoría U9 Femenina se encuentra en segundo lugar.

Fraimy Alexander Morel es el líder solitario de la categoría U15 absoluta con 5.5 de 6 posibles, derrotando a Gabriel Miranda Barrientos de Costa Rica, en la séptima ronda enfrentará a Malcolm Pérez Quiñones de Puerto Rico.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El evento Centroamericano y del Caribe se realiza bajo las reglas de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE a nueve rondas bajo el sistema suizo, todas las partidas son transmitidas a nivel mundial en la plataforma Lichess.org, y se juegan con relojes y tableros electrónicos.

El evento es organizado por la Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA) y la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA) con el respaldo del Instituto Nacional de Educación Física INEFI, SEABOARD, Asociación Cibao y el Comité Olímpico Dominicano.

El presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez Lic. Wily González destacó que participan 40 dominicanos provenientes de los Exitosos XI Juegos Nacionales Escolares 2025 organizados por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

Todos ellos se encuentran bien posicionados para ganar medallas de ORO, PLATA y BRONCE en el evento Centroamericano y del Caribe de ajedrez Escolar donde participan 8 países Cuba, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Aruba, Santa Lucía y República Dominicana.