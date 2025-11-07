El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, inauguró hoy, 6 de noviembre de 2025 el estadio de béisbol del Parque del Este, en Santo Domingo Este, tras su reconstrucción con una inversión superior a RD 13 millones.
La obra beneficiará a cientos de atletas y ligas deportivas de sectores como Villa Duarte, Los Mameyes, Maquiteria, Ensanche Isabelita, Los Farallones y Los Tres Ojos.
Cruz informó que el proyecto forma parte del programa nacional de construcción y remozamiento de instalaciones deportivas dispuesto por el presidente Luis Abinader.
El funcionario afirmó que con estas intervenciones se realiza una “justicia presupuestaria” hacia Santo Domingo Este y aseguró que “vendrán más transformaciones deportivas”.
Durante la ceremonia, exhortó a los dirigentes y ligas locales a cuidar y preservar el espacio que, desde ahora, vuelve a estar disponible para el uso comunitario.
Los trabajos incluyeron mejoras en el campo de juego, gradas, baños, dugouts y áreas exteriores, con acondicionamiento del terreno, instalación de malla ciclónica, cisterna de 4,000 galones, caseta de bomba y pintura general.
En el acto estuvieron presentes el alcalde Dio Astacio, la gobernadora Lucrecia Santana, los viceministros de Deportes Franklin De la Mota, Samuel Taveras y Kennedy Vargas, así como Fernando Teruel.
El dirigente Ramón Marte, presidente de la Unión de Ligas de Béisbol del Parque del Este, agradeció al ministro y al presidente Abinader por la reconstrucción del recinto.
