El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, inauguró hoy, 6 de noviembre de 2025 el estadio de béisbol del Parque del Este, en Santo Domingo Este, tras su reconstrucción con una inversión superior a RD 13 millones.

La obra beneficiará a cientos de atletas y ligas deportivas de sectores como Villa Duarte, Los Mameyes, Maquiteria, Ensanche Isabelita, Los Farallones y Los Tres Ojos.

Cruz informó que el proyecto forma parte del programa nacional de construcción y remozamiento de instalaciones deportivas dispuesto por el presidente Luis Abinader.

El funcionario afirmó que con estas intervenciones se realiza una “justicia presupuestaria” hacia Santo Domingo Este y aseguró que “vendrán más transformaciones deportivas”.

Durante la ceremonia, exhortó a los dirigentes y ligas locales a cuidar y preservar el espacio que, desde ahora, vuelve a estar disponible para el uso comunitario.

Los trabajos incluyeron mejoras en el campo de juego, gradas, baños, dugouts y áreas exteriores, con acondicionamiento del terreno, instalación de malla ciclónica, cisterna de 4,000 galones, caseta de bomba y pintura general.

En el acto estuvieron presentes el alcalde Dio Astacio, la gobernadora Lucrecia Santana, los viceministros de Deportes Franklin De la Mota, Samuel Taveras y Kennedy Vargas, así como Fernando Teruel.

El dirigente Ramón Marte, presidente de la Unión de Ligas de Béisbol del Parque del Este, agradeció al ministro y al presidente Abinader por la reconstrucción del recinto.

