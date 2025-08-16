Es la tercera reunión de la Liga de Diamante que Paulino gana este año, después de París y Mónaco.

Ello refuerza su condición de favorita para el Mundial de Tokio, que se disputa en menos de un mes y donde Paulino llegará como defensora del título conseguido hace dos años en Budapest.

Naser sigue ostentando la mejor marca mundial de esta temporada con 48.67, por delante de Paulino (48.81).

La otra gran aspirante al título mundial en Tokio, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, no participó en esta carrera en Polonia.

Séptima el sábado en esta vuelta de pista fue la chilena Martina Weil (50.28).