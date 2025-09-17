La dominicana Marileidy Paulino, tras enmendar un error en la salida de la carrera de semifinales, se clasificó como segunda de su serie a la final de los 400 metros lisos del Campeonato Mundial de Atletismo, que se desarrolla en Tokio, Japón.

Paulino registró 49.82 segundos para ser una de las ocho finalistas, tras un “error”, que pudo costarle la clasificación a la dominicana que dominando la carrera bajó la velocidad al final.

“Quería gastar la menor cantidad de energía posible para llegar a la final. Estoy motivada para superarme mientras mi edad (28 años) y mi físico me lo permitan. Dios y yo haremos historia aquí”, dijo Paulino, tras terminar la carrera.

Paulino, también campeona olímpica en París, quedó segunda por detrás de la polaca Natalia Bukowiecka (49.67), y solo cinco centésimas por delante de la noruega Henriette Jaeger (49.87), que quedó eliminada y contó con opciones hasta casi el final.

La principal rival de la dominicana en la final de los 400 es la estadounidense Sidney McLaughlin-Levrone, doble campeona olímpica de 400 vallas.

“Esta carrera sin duda me da confianza para la final. Solo quiero salir y volver a hacerlo bien. No esperaba correr tan rápido hoy. Todavía tengo mucho que mostrar. Me siento fuerte y bien y confío en mi estado físico. Lo daré todo en la final”, declaró la estadounidense.

En la final también estará la cubana Roxana Gómez, cinco veces campeona nacional de la distancia, que quedó segunda de su serie con 49.78, el sexto mejor tiempo de las ocho clasificadas.

